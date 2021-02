Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça chauffe pour l'arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 21 février 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Selon plusieurs proches de Jorge Sampaoli, le technicien pourrait signer son contrat avec l'OM dans les prochains jours. L'entraîneur aurait même commencé à préparer sa venue à Marseille.

Sur le banc de l'OM depuis la mise à pied à titre conservatoire d'André Villas-Boas après ses propos sur le recrutement du club, Nasser Larguet pourrait bien avoir dirigé son dernier match ce samedi face au FC Nantes. Interrogé sur cette possibilité, celui qui est en charge également du centre de formation est resté évasif sur le sujet : « L’arrivée de Sampaoli et si je serai là au prochain match ? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis au service du club et tant que l’entraîneur n’est pas encore arrivé, j’assurerai ma double responsabilité au niveau du centre de formation et de l’équipe professionnelle. Si on me retrouvera dimanche prochain contre Lyon ? Une belle affiche ». Mais comme indiqué par le 10 Sport.com en exclusivité, Nasser Larguet devrait prochainement laisser sa place à Jorge Sampaoli. Sous contrat avec l'Atlético Mineiro jusqu'en décembre 2021, le technicien argentin est la grande priorité de Pablo Longoria, qui pourrait boucler cette opération dans les prochains jours. Son départ du Brésil serait acté comme l'a admis le défenseur central, Rever, qui évolue au sein de la formation de Belo Horizonte : .« La perte de Sampaoli va se faire ressentir. Il a mis une philosophie en place, une façon de joueur, un style de jeu que tout le monde a bien assimilé. S’il part, il nous manquera beaucoup, mais nous savons que c’est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Pour nous, ce sera une énorme perte ».

Sauf énorme retournement de situation, Sampaoli devrait arriver à Marseille