Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Accord en vue avec Sampaoli

Publié le 17 février 2021 à 21h15 par Alexandre Higounet

Si rien n’est définitivement calé, l’OM a très bien avancé dans la discussion contractuelle ouverte très récemment avec Jorge Sampaoli, le coach argentin de l’Atletico Mineiro.

L’Olympique de Marseille est désormais en bonne voie pour finaliser la signature de son nouvel entraîneur, en remplacement d’André Villas Boas. Selon nos informations, un accord est désormais en très bonne voie avec Jorge Sampaoli, le coach argentin de l’Atletico Mineiro, conformément à la tendance évoquée ces dernières heures dans les médias brésiliens. A ce jour, aucun accord définitif n’a été trouvé mais la discussion avance très bien. Sauf revirement de situation, elle devrait aboutir prochainement..

Contexte très favorable

Jusqu’à très récemment, aucune négociation véritable n’avait été ouverte, l’Atletico Mineiro étant encore en course pour le titre de champion du Brésil et le club brésilien ayant encore l’objectif de prolonger son entraîneur. Maintenant que le titre n’est plus jouable à deux journées de la fin, et la prolongation n’étant plus à l’ordre du jour, la discussion a été lancée entre Sampaoli et l’OM. Après l’obtention d’un accord global avec l’entraîneur argentin, il restera au phocéen à payer la clause de sortie au contrat de Sampaoli, à moins que ce dernier obtienne sa liberté, comme affirmé aujourd’hui au Brésil.