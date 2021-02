Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Sampaoli approche de son dénouement !

Publié le 17 février 2021 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 17 février 2021 à 18h36

Priorité de l’OM pour remplacer André Villas-Boas, Jorge Sampaoli se rapproche de plus en plus de la cité phocéenne. Un temps réticent à l’idée de se séparer de son entraîneur, l'Atlético Mineiro ouvrirait désormais grand la porte à l’Argentin.

Depuis l’annonce de la démission d’André Villas-Boas, mis à pied dans la foulée par la direction, l’OM est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Nasser Larguet ne devrait en effet pas finir la saison sur le banc de l’équipe première, et Pablo Longoria s’active pour trouver l’homme idéal. Après avoir essuyé les refus de Lucien Favre, Maurizio Sarri et Rafael Benitez comme vous l’a révélé le10sport.com, le head of football de l’OM a décidé de se focaliser sur Jorge Sampaoli. Le 10 Sport vous a indiqué dès le 8 février que l’ancien sélectionneur était en pole de la short-list de l’OM, et après plusieurs jours de suspense, le club semble enfin proche du but.

L’Atlético Mineiro ne retient pas Sampaoli

Il y a quelques jours, l’un des assistants de l’Argentin annonçait à RMC que le principal concerné était intéressé par une arrivée à l’OM, même si aucun accord n’était encore trouvé. Sampaoli avait ensuite indiqué qu’il n’était pas sûr d’aller au terme de son contrat avec l’Atlético Mineiro, alors qu’une prolongation était pourtant d’actualité jusqu’à maintenant. Selon Foot Mercato ce mardi, Sampaoli viendrait en réalité de trouver un accord avec l’OM pour un contrat allant jusqu’à 2023. Pablo Longoria serait donc proche du but, d’autant que L’Equipe révèle ce mercredi que l’Atlético Mineiro n’a absolument pas l’intention de retenir son entraîneur. En effet, les résultats du club brésilien se sont dégradés ces dernières semaines, et les relations entre Sampaoli et les membres du clubs auraient incité l’Atlético Mineiro à lui accorder un bon de sortie.

Un accord bientôt trouvé ?