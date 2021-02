Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un point de chute déjà trouvé par Di Maria ? La réponse !

Publié le 17 février 2021 à 18h15 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain en fin de saison, Angel Di Maria figurerait sur les tablettes de Tottenham. Cependant, une éventuelle arrivée de l’Argentin chez les Spurs serait encore loin d’être acquise.

Arrivé en provenance de Manchester United à l’été 2015, Angel Di Maria s’est rapidement imposé comme un titulaire en puissance au PSG. Seulement voilà, à désormais 33 ans, la question de son avenir fait partie des dossiers étudiés par Leonardo cette saison. Stop ou encore ? Le principal intéressé n’a en tout cas jamais caché qu’il souhaiterait vivement terminer sa carrière européenne dans les rangs du club de la capitale française. En ce sens, des négociations auraient lieu entre le PSG et Angel Di Maria dans l’optique qu’il paraphe un nouveau bail. Cependant, si aucun accord ne venait à être trouvé, celui qu’on surnomme El Fideo n’aurait d’autre choix que de se trouver un nouveau point de chute.

« Di Maria parle avec le PSG pour prolonger »