Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l'avenir de Neymar !

Publié le 17 février 2021 à 16h15 par A.M.

Bien que rien ne soit encore officiel, en coulisses, la prolongation du contrat de Neymar sera bouclée à 100% selon les informations de Fabrizio Romano.

Au lendemain de la large victoire du PSG contre le FC Barcelone en Ligue des champions (4-1), tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé auteur d'un triplé. Cependant, l'avenir de l'autre star parisienne est également au cœur des préocupations. En effet, depuis quelques jours, la prolongation de Neymar, absent mardi soir, fait grandement parler. Et pour cause, Marcelo Bechler assurait que tout était bouclé et que le Brésilien allait étendre son bail, qui s'achève en juin 2022, de quatre ans.

La prolongation de Neymar bouclée à 100% ?