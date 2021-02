Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste se confirme pour la succession de Sergio Ramos !

Publié le 17 février 2021 à 14h00 par T.M.

A la recherche du successeur de Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait bien trouver son bonheur du côté du Portugal.

N’arrivant pas à se mettre d’accord sur une prolongation de contrat, le Real Madrid et Sergio Ramos pourraient bien se dire au revoir d’ici quelques mois. Un coup de tonnerre auquel la Casa Blanca se préparerait d’ores et déjà. En effet, les Merengue se seraient mis en quête du successeur de Sergio Ramos pour renforcer la charnière centrale. Ce mercredi, Goal a notamment dévoilé le dossier Pau Torres, qui dispose d’une clause libératoire de 65M€ à Villarreal. Et alors que ce montant serait trop pour le Real Madrid, c’est une autre piste qui pourrait être privilégiée.

L’option Carmo !