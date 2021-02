Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle piste surprenante pour remplacer Sergio Ramos ?

Publié le 16 février 2021 à 17h00 par A.C.

Le Real Madrid semble bel et bien se préparer à un départ de Sergio Ramos à la fin de son contrat, en juin prochain.

Véritable pilier du Real Madrid depuis près de 15 ans, Sergio Ramos pourrait tirer sa révérence. Le président Florentino Pérez ne semble pas vouloir le prolonger, en tout cas pas aux conditions posées par le défenseur et son entourage. La presse espagnole laisse donc entendre que Ramos se dirigerait inexorablement vers un départ et plusieurs clubs le tenteraient, comme le PSG, Manchester City ou encore Manchester United. Pour le remplacer, le Français Jules Koundé du FC Séville a notamment été évoqué par les médias madrilènes.

David Carmo, la nouvelle pépite portugaise