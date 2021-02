Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux options claires pour Zidane ?

Publié le 16 février 2021 à 14h30 par A.C.

En fin de contrat en 2022, Zinedine Zidane est encore annoncé sur le départ du côté du Real Madrid.

C’est une situation que Zinedine Zidane connaît que trop bien. Lors de ses deux passages au Real Madrid, le Français a été régulièrement critiqué, certains médias annonçant même un départ immédiat en cas de défaite. Il semblerait en effet que la relation avec Florentino Pérez se serait dégradée au fil des années, notamment à cause de désaccords sur le mercato ou sur l’avenir de certains joueurs. Le dossier Sergio Ramos serait d’ailleurs le dernier d’une longue liste. Le capitaine du Real Madrid est en effet en fin de contrat et si Zidane souhaiterait le prolonger, Pérez pencherait pour un départ. El Chiringuito va même plus loin, en annonçant que le président madrilène aurait l’intention de faire un grand ménage à l’issue de cette saison avec non seulement un départ de Ramos, mais également de Zidane. Un scénario confirmé par Frédéric Hermel sur RMC Sport , qui a expliqué que Zidane devrait bien quitter le Real Madrid un an avant le terme de son contrat.

Le Graët prépare le terrain pour Zidane

Mais pour aller où ? Depuis qu’il a commencé sa carrière d’entraineur, Zinedine Zidane semble destiné à un poste, celui de sélectionneur de l’équipe de France. Pour le moment, Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en 2022, mais Noël Le Graët a récemment envisagé cette passation de pouvoirs, avec Zidane. « Si Didier s'arrêtait, la première personne que je verrai c'est Zidane » a tout récemment expliqué le président de la FFF, au micro de RTL . Questionné sur un avenir en bleu en conférence de presse, Zidane lui-même n’a pas fermé la porte. « L'équipe nationale, ça peut être un objectif comme je l'ai dit lorsque j'ai commencé à entraîner il y a dix ans » a déclaré le coach du Real Madrid, qui ne semble toutefois pas miser sur le court terme. Tout dépendra de Deschamps, qui semble décidé à aller jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La Juventus, l’autre grand rêve