Mercato - Real Madrid : Le Graët prêt à accélérer les choses pour Zidane ?

Publié le 16 février 2021 à 10h00 par A.C.

Noël Le Graët, président sortant de la FFF et candidat pour un quatrième mandat, a tout prévu pour Zinedine Zidane.

Le chemin semble tout tracé. Après avoir connu un énorme succès au Real Madrid, lors de ses deux passages, Zinedine Zidane est attendu par l’équipe de France. Didier Deschamps est toujours bien en place et sous contrat jusqu’en 2022, mais les appels du pieds ne cessent pas. « Une prolongation de Deschamps ? Si c’est moi (le président) je pense qu’on discutera s’il le souhaite. La réponse appartient à Didier » a expliqué Noël Le Graët, le président sortant de la FFF, au micro de RTL . « Qu’est-ce qu’il veut faire de son avenir ? S’il veut aller dans un grand club, il en trouvera. Mais est-ce que nous, on peut trouver mieux pour l’équipe de France ? (…) Si Didier s'arrêtait, la première personne que je verrai c'est Zidane ». Du côté de l’entraineur du Real Madrid on n’a jamais fermé la porte à une arrivée chez les Bleus, mais cela ne semble pas être une priorité pour le moment...

