Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps, Zidane... Le Graët annonce la couleur !

Publié le 13 février 2021 à 19h30 par A.C. mis à jour le 13 février 2021 à 19h31

Noël Le Graët, candidat à sa succession à la présidence de la Fédération française de football, s’est exprimé au sujet de l’avenir du sélectionneur de l’équipe de France.

Didier Deschamps a inscrit son nom dans l’histoire de l’équipe de France. Une première fois en tant que joueur, puis en tant qu’entraineur. Il continue à faire les beaux jours des Bleus, qui affronteront donc l’Euro avec le statut de Champion du monde et de favori. Cela ne devrait d’ailleurs pas être la dernière compétition internationale pour Deschamps, puisque son contrat se termine en décembre 2022, soit après la Coupe du monde au Qatar. Pourtant, certains commencent déjà à voir qui pourrait lui succéder et l’homme idéal semble tout trouvé. Il s’agit bien sûr de Zinedine Zidane, qui pourrait donc suivre les traces de Deschamps, en dirigeant l'équipe de France après avoir été joueur.

Zidane le successeur que tout le monde attend

Plusieurs fois interrogé sur un tel avenir, Zinedine Zidane n’a jamais fermé la porte à l’équipe de France. Il a toutefois toujours mis en avant le présent, avec le Real Madrid. « L'équipe nationale, ça peut être un objectif comme je l'ai dit lorsque j'ai commencé à entraîner il y a dix ans » a déclaré Zidane tout récemment, en conférence de presse. « Cela sera surement une possibilité un jour, mais aujourd’hui je suis ici ». Ce scénario n’a également pas été rejeté par Didier Deschamps, qui voit en Zidane un digne successeur. « À partir du moment où il a décidé d’être entraineur et qu’il est entraineur en club, qu’il puisse boucler la boucle… » a expliqué l’actuel sélectionneur de l’équipe de France. « Lui comme tous les anciens joueurs. Peut-être encore plus lui parce que même dans notre génération, il y avait tous les joueurs dont je faisais partie... et Zizou. Cela ne m’a jamais posé de problème. Zizou, c’est Zizou ».

« Si Didier s'arrêtait, la première personne que je verrai c'est Zidane »