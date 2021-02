Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de Zidane sur la succession de Deschamps !

Publié le 13 février 2021 à 13h10 par B.C.

Alors que le contrat de Didier Deschamps avec la FFF prendra fin après le Mondial 2022, Noël Le Graët a annoncé qu’il comptait sur Zinedine Zidane pour prendre sa succession. Ce samedi, l’entraîneur du Real Madrid a répondu au président de la Fédération.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane voit son avenir s’inscrire en pointillé en raison de la saison contrastée réalisée par la Casa Blanca . D’après la presse espagnole, le Français n’aurait pas à s’inquiéter pour sa situation dans l’immédiat, mais un bilan devrait être fait à l’issue de la saison par la direction. Zinedine Zidane pourrait donc changer d’air l’été prochain, et beaucoup l’imaginent attendre que la place de sélectionneur se libère. Didier Deschamps pourrait en effet quitter son poste après le Mondial 2022, et Noël Le Graët a été clair sur ses intentions : « La réponse appartient presque à Didier pour une prolongation. Quoi qu’il arrive, ce ne sera pas quelqu'un qui sera sur le bord de la touche. Le successeur de DD un jour ? On a de très bons rapports avec Zidane. À titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c’est Zidane », a lâché le président de la FFF au micro de RTL .

« L'équipe nationale est un objectif, mais aujourd’hui je suis au Real Madrid »