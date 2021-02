Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Alaba... Les plans de Pérez plombés par Gareth Bale ?

Publié le 13 février 2021 à 12h30 par La rédaction

Le Real Madrid pourrait être confronté à un problème insoluble l'été prochain. Le retour de l'indésirable Gareth Bale risque de coûter cher aux finances du club, à tel point que les Merengue pourraient passer à côté de Sergio Ramos et de son potentiel successeur, David Alaba. Explications.

Loin semble l'époque où le Real Madrid avait dépensé plus de 100M€ pour s'offrir les services de Gareth Bale en 2013. L'international gallois a progressivement perdu sa place dans l'équipe madrilène, n'entrant plus dans les plans de Zinédine Zidane. Pour lui permettre de se relancer et dans l'espoir de le voir définitivement quitter la Casa Blanca , les Merengue l'avaient prêté à Tottenham en septembre dernier. Le but du Real Madrid était de voir Gareth Bale convaincre les Spurs de racheter la dernière année de son contrat avec le club de la capitale espagnole. Malheureusement, les choses ne se passent comme prévu : le joueur de 31 ans a été limité à seulement six apparitions en Premier League cette saison. Pire encore, il ne se passe pas une semaine sans entendre José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, accabler Gareth Bale en conférence de presse, tant pour son éthique de travail que pour ses publications sur les réseaux sociaux. Alors que le retour de l'ailier gallois sur les terres de ses anciens exploits a jusqu'ici été un échec retentissant, le Real Madrid est sur le point de perdre un pari qui pourrait lui coûter cher...

La prolongation de Ramos impossible à mettre en place ?

Sauf miracle, Gareth Bale devrait donc revenir de son prêt infructueux à Tottenham l'été prochain. Son retour de prêt serait un désastre pour le Real Madrid, qui ne compte plus sur lui mais qui doit encore lui payer la somme de 30M€ bruts, selon AS . Ce montant colossal serait insoutenable pour les dirigeants madrilènes, qui pourraient devoir sacrifier plusieurs joueurs pour payer le salaire promis à Gareth Bale. En ce sens, Sergio Ramos pourrait être le premier à subir les conséquences du retour du joueur gallois chez les Merengue . Le défenseur espagnol arrive en fin de contrat cet été, et après 16 années passées au sein de la Casa Blanca , un départ semble désormais inéluctable. Sergio Ramos n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec le Real Madrid sur le plan financier, la faute à l'incertitude demeurant autour de Gareth Bale. Les Merengue aimeraient que leur défenseur accepte de voir son salaire être revu à la baisse, mais Sergio Ramos ne semble pas prêt à faire ce sacrifice. Alors que le PSG et Manchester City s'intéressent de près à sa situation, Sergio Ramos connait peut-être ses derniers instants à Madrid.

L'arrivée d'Alaba de plus en plus improbable ?