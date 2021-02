Foot - Tottenham

Tottenham : Mourinho s'agace avec Gareth Bale !

Publié le 11 février 2021 à 10h40 par La rédaction

Après la défaite de Tottenham face à Everton (4-5), José Mourinho s'est montré agacé par la situation de Gareth Bale, de nouveau absent en raison d'une blessure qu'il a jugé comme n'étant pas nette.