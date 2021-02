Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a déjà identifié son premier gros coup de l’été !

Publié le 13 février 2021 à 9h30 par B.C.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos est incertain, le Real Madrid scrute attentivement le marché des défenseurs centraux. Et au sein du club, la priorité serait clairement identifiée…

Véritable cadre du Real Madrid depuis son arrivée en 2005, Sergio Ramos vit peut-être ses derniers moments dans la capitale espagnole. Le défenseur de 34 ans n’a toujours pas prolongé son bail, et les négociations sont bloquées en raison des exigences financières du joueur et de la fermeté de Florentino Pérez dans ce dossier, de quoi attirer l’attention du Paris Saint-Germain. Un départ de Sergio Ramos serait assurément un coup dur pour le Real Madrid, qui devrait alors se lancer sur les traces d’un nouveau défenseur pour remplacer son capitaine. Alors que le club espagnol aurait identifié plusieurs pistes à ce poste, la priorité du Real Madrid ne semble faire aucun doute.

David Alaba, priorité défensive du Real Madrid ?