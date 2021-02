Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Beckham interpelle Lionel Messi !

Publié le 13 février 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Lionel Messi n'est toujours pas fixé, l'un des propriétaires de l'Inter Miami a interpellé l'Argentin pour le remercier d'un joli cadeau qui lui a été envoyé...

« J'ai toujours eu l'illusion de pouvoir profiter des États-Unis et d'y vivre, de jouer dans cette ligue et d'y vivre. Ensuite, si cela se produit ou non, je ne sais pas. » Dans une interview accordée à Jordi Evole, Lionel Messi s'était déjà exprimé sur sa volonté de rejoindre une franchise de MLS. Alors qu'aucune prolongation n'a été signée avec le FC Barcelone, où il a effectué l'intégralité de sa carrière, l'Argentin est envoyé un peu partout en Europe, notamment au PSG et à Manchester City. Mais pas que... La tentation MLS a fait son bout de chemin et un club ressort, celui de l'Inter Miami, dirigé par un certain David Beckham. Pour le moment, rien n'est fait, mais La Pulga a adressé un bien beau cadeau à l'un des propriétaires de l'Inter Miami, qui lui a répondu par un message très charmeur...

«Le monde du football est très petit et je suis sûr que nos chemins se croiseront»