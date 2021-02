Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui peut tout changer dans le feuilleton Mbappé…

Publié le 13 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, Ander Herrera a incité l’attaquant français à prolonger son contrat à Paris afin d’avoir les responsabilités dont il rêverait.

Avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Paul Pogba ou encore Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé sera sans aucun doute, à moins qu’il ne prolonge son contrat d’ici-là, l’une des grosses attractions du mercato estival. Pour rappel, à l’instant T, le champion du monde tricolore est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022. Et malgré ses déclarations dans la presse dans lesquelles il assure être bien au PSG, sa prolongation de contrat n’avancerait pas concrètement. La cause ? Il se pourrait bien que la clause réclamée par le clan Mbappé selon As , soulève un certain problème. L’attaquant du PSG aimerait que le club de la capitale accepte d’inclure une clause lui permettant de quitter le club au moment qu’il jugerait le plus opportun, pour l’équipe qu’il souhaite et contre une indemnité de transfert déjà prédéfinie à la signature. Pour le moment, aucun terrain d’entente ne semblerait se dessiner. Mais pour Ander Herrera, coéquipier de Mbappé au PSG, prolonger son contrat serait la meilleure des choses à faire.

« Il sera le leader du PSG pendant longtemps »