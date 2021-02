Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros club pourrait chambouler les plans de Leonardo !

Publié le 12 février 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du PSG pour Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Jules Koundé. Trois joueurs également sur les tablettes de Manchester United.

Le PSG s’est montré bien discret lors de ce mercato hivernal. Après avoir accueilli Moïse Kean, Alessandro Florenzi, Danilo Pereira ou encore Rafinha lors de l’été 2020, le club parisien est resté bien calme lors de ce mois de janvier. Le calme avant la tempête ? Selon certains médias, Leonardo préparerait un mercato estival de folie. Après avoir marqué les esprits en mettant la main sur Neymar et Kylian Mbappé en 2017, le PSG pourrait rééditer son exploit en attirant peut-être le milieu joueur de l’histoire, Lionel Messi. Le club de la capitale fait partie des prétendants sérieux, au même titre que Manchester City. L’Argentin, qui voit son contrat avec le FC Barcelone prendre fin en juin prochain, n’a toujours pris aucune décision et attendrait de connaître l’identité du prochain président blaugrana avant de se décider. Parallèlement à ce dossier de taille, Leonardo souhaiterait recruter un défenseur central et aurait activé plusieurs pistes XXL.

Varane, Koundé et Upamecano sur la short-list de Manchester United