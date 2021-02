Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Messi… Al-Khelaïfi rêve d’un coup colossal !

Publié le 11 février 2021 à 12h15 par T.M.

Si le mercato estival est encore loin, les rumeurs sont déjà nombreuses au PSG. D’ailleurs, pour la prochaine fenêtre des transferts, Nasser Al-Khelaïfi verrait les choses en grand.

Début janvier, le PSG a décidé d’entamer un nouveau chapitre en remplaçant Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino sur son banc de touche. Désormais, on attend de voir la patte que l’Argentin apposera à son effectif. Si rien n’a changé durant le mercato hivernal, la donne pourrait être largement différente durant l’été. En effet, au PSG, cela pourrait être mouvementé et de grands noms sont déjà associés au club de la capitale. Actuellement, un gros dossier retient même toute l’attention : Lionel Messi. A Paris, on multiplie les appels du pied pour convaincre La Pulga de venir, elle qui pourrait être libre de quitter le FC Barcelone en fin de saison.

« Al-Khelaïfi veut faire un coup fatal au Real Madrid et au FC Barcelone »