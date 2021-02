Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand projet de Leonardo risque de tomber à l’eau…

Publié le 11 février 2021 à 6h45 par Th.B.

En quête d’un défenseur central en marge du prochain mercato, Leonardo penserait à Sergio Ramos. Néanmoins, le capitaine du Real Madrid pourrait faire faux bond au PSG.

À l’instar du dernier mercato estival, Leonardo serait à la recherche d’un défenseur central toujours dans l’optique de numériquement remplacer Thiago Silva parti à Chelsea. Dans sa rubrique Here We Go pour CBS Sports , Fabrizio Romano a révélé que le PSG était bel et bien sur le marché afin de mettre la main sur un défenseur. Le profil de Sergio Ramos plairait au directeur sportif du PSG, lui qui est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin prochain. Néanmoins, peut-il débarquer au PSG ? Ce ne serait pas la tendance en Espagne.

Une volonté commune de continuer entre le Real et Sergio Ramos