Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane… Les problèmes de contrat se multiplient !

Publié le 10 février 2021 à 6h30 par Th.B.

En difficulté concernant la prolongation de Sergio Ramos, dont le contrat court jusqu’en juin, le Real Madrid pourrait bien se retrouver dans une situation similaire avec Raphaël Varane d’après Fabrizio Romano.

Voilà un dossier qui anime l’actualité du Real Madrid et qui risque de s’éterniser dans les prochaines semaines. Alors que son contrat court jusqu’au mois de juin, Sergio Ramos n’aurait pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son expérience au Real Madrid. En effet, le capitaine de l’équipe entraînée par Zinedine Zidane refuserait d’accepter la baisse de salaire de 10% proposée par ses dirigeants, ainsi que le contrat d’un an avec une autre année en option. Le dialogue ne progresserait pas entre les deux parties et un autre dossier considérablement délicat devrait bientôt arriver sur le bureau des dirigeants du Real Madrid.

Après Ramos, place à l’épineux cas Varane ?