Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino prend position pour Neymar et Mbappé !

Publié le 9 février 2021 à 10h15 par A.D.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé seront en fin de contrat le 30 juin 2022, Leonardo s'active en coulisse pour les prolonger. Interrogé sur l'avenir des deux stars du PSG, Ander Herrera a pris position.

Engagés jusqu'au 30 juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé sont en pleine négociation avec le PSG pour prolonger. Alors que ce serait encore loin d'être gagné pour le crack français, la star brésilienne, quant à elle, serait sur le point d'apposer sa signature sur son nouveau contrat. En effet, comme l'a fait savoir Fabrizio Romano dernièrement, des proches de Neymar auraient révélé que l'annonce de sa prolongation était « imminente » . Coéquipier de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG, Ander Herrera s'est positionné sur leur avenir. Selon ses dires, les deux as du ballon rond sont « concentrés sur le PSG » et impliqués dans le projet parisien.

«Ils sont concentrés sur le PSG»