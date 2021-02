Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Lionel Messi affiche une préférence claire pour son avenir !

Publié le 9 février 2021 à 8h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir. Cependant, une prolongation au FC Barcelone ne déplairait pas à l’Argentin, à condition que tout soit réuni pour cela…

Courtisé par le PSG et Manchester City, Lionel Messi devra prochainement prendre l’une des décisions les plus difficiles de sa carrière. L’international argentin arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et a l’opportunité de découvrir un autre grand club européen avant sa retraite. Interrogé sur la question par la télévision espagnole en décembre dernier, Lionel Messi avait indiqué qu’il n’avait toujours pas pris sa décision, préférant se concentrer sur la suite de sa saison avec le Barça. Alors qu’un départ est régulièrement évoqué pour Lionel Messi, un avenir en Catalogne ne serait toutefois pas à exclure pour la Pulga .

Lionel Messi et sa famille restent très attachés à Barcelone