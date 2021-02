Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris se trompe-t-il de stratégie avec Messi ? Analyse

Publié le 9 février 2021 à 7h15 par La rédaction

De Barcelone remontent des échos selon lesquelles le PSG se tromperait lourdement de stratégie pour attirer Lionel Messi. Que faut-il en penser ?

Comme analysé par le10sport.com , le PSG a lancé une grande entreprise de séduction en direction de Lionel Messi, Leonardo et Neymar travaillant en coulisses pour le faire venir, alors que certains joueurs parisiens ont pris la parole – derrière le crack brésilien – en faveur d’une arrivée de Messi, dont Di Maria, Paredes ou encore Verratti. Du côté de Barcelone, on estime qu’il s’agit d’une erreur stratégique majeure. Le coach du Barça Ronald Koeman a par exemple déclaré : « Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux ». Pour ESPN, un proche du club catalan a confié pour sa part : « Le PSG fait une erreur avec la stratégie qu'il utilise. Leo n'aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins le type de commentaires qui ont été faits ».

Le club blaugrana joue sa partition mais…

Que faut-il en penser ? Le FC Barcelone est dans son rôle en faisant circuler l’idée d’un agacement de Messi autour de ces déclarations parisiennes, dont effectivement le timing pourrait être un peu prématuré du fait de la double confrontation en Ligue des champions, mais tout cela ne pèsera pas lourd dans quelques semaines devant le fait que le club blaugrana n’a pas l’argent pour offrir à la fois une prolongation et un projet solide à Messi. A l’inverse, la mobilisation de tout le club de la capitale, à commencer par Neymar, sera alors de nature à interpeller la star argentine.