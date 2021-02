Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait à côté de la plaque avec Lionel Messi !

Publié le 8 février 2021 à 15h15 par D.M.

Le PSG continue son opération séduction afin de tenter d’attirer Lionel Messi lors du prochain mercato estival. Mais cette méthode ne plairait pas à l’attaquant argentin selon une source proche du FC Barcelone.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? La question se pose plus que jamais alors que la Pulga voit son contrat expirer en juin prochain. L’attaquant argentin voudrait s’entretenir avec le prochain président du FC Barcelone avant de prendre une décision définitive quant à son avenir. Une chose est sûre, s’il venait à quitter la Catalogne, le PSG devrait se positionner comme l’avait indiqué Leonardo dans les colonnes de France Football : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où . ».

« Le PSG fait une erreur avec la stratégie qu'il utilise »