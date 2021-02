Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger nommé Guardiola pour le nouveau coup de coeur de Pochettino ?

Publié le 8 février 2021 à 7h45 par A.C.

Mauricio Pochettino souhaiterait recruter une star de Serie A au PSG, mais il n’est vraisemblablement pas le seul sur le coup.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain pourrait se montrer particulièrement actif cet été. Plusieurs noms ont été évoqués pour pallier un possible départ de la star du PSG, comme Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Mauricio Pochettino lorgnerait toutefois la Serie A, pour renforcer l’attaque de son PSG ! Il en pincerait en effet pour Romelu Lukaku, l’un des meilleurs attaquant du championnat italien et véritable pilier de l’Inter d’Antonio Conte.

Lukaku, le successeur de Aguero à City ?