Mercato - PSG : Une légende du Barça incite Messi à rejoindre le PSG !

Publié le 7 février 2021 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est annoncé avec insistance du côté du PSG. Selon Rivaldo, le capitaine et numéro 10 du FC Barcelone ne doit pas hésiter une seule seconde à rejoindre le club de la capitale.

Alors que son contrat expirera le 30 juin, Lionel Messi peut déjà négocier avec le club de son choix pour quitter le FC Barcelone. Conscients de la situation, Neymar puis Angel Di Maria ont lancé des appels du pieds à la star du Barça pour qu'elle vienne au PSG. Interrogé sur ce dossier ce samedi, Mauricio Pochettino s'est montré plus réservé, préférant ne pas faire la cour à Lionel Messi par respect pour le FC Barcelone, son prochain adversaire en Ligue des Champions. « Lionel Messi ? Nous avons du respect pour nos opposants et les clubs. Nous respectons les clubs. On respecte le Barça. Mais aujourd’hui, nous sommes focalisé sur la Ligue 1. Le match contre le Barça sera dans 10 jours. Avant, il y a le derby c’est l’OM après il y a la Coupe de France et un autre match. En aucun cas on essaye d’envoyer des messages ou de chauffer le match. Nous avons le plus grand respect pour nos adversaires et nous sommes uniquement focalisés sur le prochain match à venir » , a déclaré le coach argentin en conférence de presse. Questionné à son tour sur l'avenir de Lionel Messi, Rivaldo s'est également positionné et, à l'instar de Neymar et d'Angel Di Maria, le Brésilien veut voir La Pulga signer au PSG.

«Le PSG serait une bonne option, une destination idéale pour Messi»