Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman voudrait boucler un dossier à 15M€ !

Publié le 6 février 2021 à 23h30 par A.D.

Pas du tout satisfait par son temps de jeu, Neto aurait demandé au Barça de le laisser partir. Alors qu'il ne serait pas contre un départ de son deuxième gardien, Ronald Koeman voudrait récupérer au moins 15M€ pour sa vente l'été prochain.

Barré par la concurrence de l'impérial Marc-André Ter Stegen, Neto n'a eu que quelques minutes de jeu à se mettre sous la dent depuis le début de saison. Une situation qui le préoccuperait au plus haut point. En effet, Neto ne serait plus du tout heureux au FC Barcelone et aurait demandé à quitter le club lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, Ronald Koeman aurait refusé de laisser filer son deuxième gardien. Déterminé à partir, Neto pourrait voir son souhait être exaucé lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Un transfert à 15M€ minimum pour Neto ?