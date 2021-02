Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui peut tout changer pour Pogba…

Publié le 6 février 2021 à 23h10 par Th.B.

Sorti sur blessure ce samedi soir, Paul Pogba pourrait être amené à se concentrer sur autre chose que ses responsabilités avec Manchester United et pourquoi pas à son avenir alors que le PSG serait en embuscade.

Et si la blessure de Paul Pogba allait tout changer pour son avenir ? En pleine forme ces dernières semaines, le milieu de terrain de Manchester United fait énormément parler de lui sur le marché des transferts. La cause ? Son contrat court jusqu’en juin 2022 et les Red Devils devraient le vendre l’été prochain afin de ne pas le laisser partir libre de tout contrat. Le PSG notamment serait sur les rangs, à l’instar du Real Madrid et de la Juventus entre autres. Apportant satisfaction à Ole Gunnar Solskjaer comme le technicien norvégien l’a récemment assuré à plusieurs reprises, Pogba pourrait bien finalement prolonger son contrat à Old Trafford.

Une blessure qui change la donne ?