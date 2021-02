Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Solskjaer fait passer un message lourd de sens sur l'avenir de Pogba !

Publié le 6 février 2021 à 10h15 par D.M.

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur le retour en forme de Paul Pogba et sur les rumeurs sur son avenir.

Après une dernière saison quasi-blanche marquée par une blessure à la cheville, Paul Pogba semble être de retour au premier plan. Débarrassé de ses soucis physiques, le joueur de 27 ans réalise de bonnes prestations sous le maillot de Manchester United. Mais malgré ce retour en forme, Pogba a de grandes chances de quitter la Premier League lors du prochain mercato estival. Son agent Mino Raiola avait indiqué il y a quelques semaines dans les colonnes de Tuttosport que le milieu de terrain n’était pas heureux et qu’un départ à la fin de la saison devrait avoir lieu. Le Real Madrid, la Juventus et le PSG sont annoncés comme des prétendants sérieux. Selon la presse anglaise, l’international français devrait même être la grande priorité de Mauricio Pochettino cet été.

« Les spéculations sur Paul seront toujours là »