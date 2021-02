Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Leonardo veut s’attaquer à un autre cadre du FC Barcelone !

Publié le 6 février 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que son contrat prendra fin à l’issue de la saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi apparaît comme l’une des priorités du PSG. Mais dans la capitale, on lorgnerait également un autre joueur du club culé.

Désireux de claquer la porte lors du dernier mercato estival, Lionel Messi s’est finalement résolu à rester au FC Barcelone, sans pour autant prolonger son bail. L’Argentin sera donc libre de s’engager dans le club de son choix à l’issue de la saison, et cela n’a pas échappé au PSG. Le club de la capitale s’intéresse fortement à l’attaquant argentin, et les appels du pied se multiplient pour convaincre Messi de rejoindre Paris. D’après Mundo Deportivo ce samedi, le PSG souhaiterait désormais passer à la vitesse supérieure pour maximiser ses chances dans ce dossier, mais Lionel Messi ne serait pas l’unique joueur du Barça visé…

Leonardo lorgne également Jordi Alba !