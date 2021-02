Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 5 février 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barcelone, Lionel Messi est annoncé avec insistance du côté du PSG. Alors que Neymar et Angel Di Maria lui font clairement du pied, La Pulga s'agacerait de voir son nom associé avec le club de la capitale. Selon la presse espagnole, le numéro 10 et capitaine du Barça ne compterait pas prendre la moindre décision avant la fin de saison et l'arrivée du nouveau président.

Alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin, Lionel Messi serait de plus en plus proche de quitter le FC Barcelone. Lors du dernier mercato estival, La Pulga aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour prendre le large, mais les têtes pensantes du Barça auraient refusé de lui accorder un bon de sortie. Alors qu'il peut désormais négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier pour un départ libre et gratuit en fin de saison, Lionel Messi pourrait atterrir au PSG. Un scénario qui plaît beaucoup à Neymar et Angel Di Maria. Déterminés à voir La Pulga les rejoindre au PSG, les deux stars de Mauricio Pochettino lui ont fait des appels du pied. Alors que son nom est annoncé avec insistance à Paris, Lionel Messi commencerait à s'agacer comme l'a précisé Sport.es et Goal ce jeudi. Et à en croire Marca , son agacement s'expliquerait par le fait qu'il serait encore dans le flou quant à son avenir.

Lionel Messi tranchera en fin de saison