Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a déjà un plan B derrière Kylian Mbappé !

Publié le 5 février 2021 à 19h00 par T.M.

Longtemps promis au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement échapper à la Casa Blanca. Mais cet échec pourrait tout de même profiter aux Merengue. Explications.

Kylian Mbappé l’a annoncé, il est actuellement en pleine réflexion. Le joueur du PSG, sous contrat jusqu’en 2022, se voit confronter à une décision très importante pour son avenir. Va-t-il imiter Neymar et prolonger avec le PSG ? Va-t-il entamer un nouveau projet ailleurs ? Et quand il s’agit d’évoquer un départ de Mbappé, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Mais dernièrement, les nouvelles n’étaient pas forcément bonnes pour la Casa Blanca, qui n’aurait pas forcément les moyens d’assumer un tel transfert. Des difficultés qui pourraient bien profiter à Liverpool également intéressé par l’international français.

Salah à défaut de Mbappé ?