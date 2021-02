Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Le Real Madrid croise les doigts !

Publié le 5 février 2021 à 12h10 par T.M.

Au PSG, on fait actuellement le forcing pour faire venir Lionel Messi. Et du côté du Real Madrid, on voit cela d’un très bon oeil…

Depuis plusieurs semaines désormais, le PSG multiplie les déclarations concernant Lionel Messi, tentant de le convaincre ainsi de rejoindre la capitale s’il quitte le FC Barcelone à la fin de la saison. Après Neymar, Leonardo ou encore Leandro Paredes, c’est Angel Di Maria qui en a dernièrement rajouté une couche concernant une arrivée de son compatriote argentin au PSG. Des déclarations qui ne passent pas inaperçues, suscitant d’ailleurs la colère au Barça, mais aussi de Lionel Messi, agacé de voir son nom être sans cesse au coeur des rumeurs et envoyé du côté du Parc des Princes. En revanche, cela pourrait profiter à d’autres et notamment au Real Madrid.

Messi au PSG ? Le Real Madrid valide !