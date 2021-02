Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse de l’OM pour Jorge Sampaoli !

Publié le 5 février 2021 à 10h45 par T.M.

Suite à une information de la presse espagnole, ça s’est enflammé à propos d’une arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM. Du côté du club phocéen, on a d’ailleurs mis les choses au point.

A la recherche du nouvel entraîneur de l’OM pour remplacer André Villas-Boas, Pablo Longoria pourrait trouver son bonheur au Brésil. Alors qu’un intérêt pour Jorge Sampaoli était apparu, ces dernières heures, AS a lâché une grande information, assurant que le club phocéen avait déjà un accord de principe avec l’entraîneur de l’Atlético Mineiro. Suite à cela, chez les fans de l’OM, on s’est enflammé à propos d’une arrivée de Sampaoli, disciple de Marcelo Bielsa, au Vélodrome. Mais, cette piste a quelque peu été refroidi dans la foulée. Alors que dans le clan Sampaoli on a finalement fait état d’une simple prise de contrat, à l’OM, on a également calmé les choses.

L’OM ne confirme pas !