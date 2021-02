Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Il y a encore du travail pour ce dossier brûlant de Longoria !

Publié le 5 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que la presse espagnole ait affirmé un accord de principe entre l’OM et Jorge Sampaoli, l’affaire ne serait pas encore aussi bien partie selon La Provence.

Suite à la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas, l’OM s’est immédiatement mis en quête d’un nouvel entraîneur afin de prendre la suite de Nasser Larguet qui assure l’intérim. Jorge Sampaoli serait une piste prise en considération par Pablo Longoria et l’ensemble de la section sportive de l’OM. Le technicien argentin aurait d’ailleurs déjà trouvé un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille si l’on en croit les informations divulguées par As jeudi. La vérité serait cependant tout autre.

Ce n’est pas encore bouclé pour Sampaoli