Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit un vibrant hommage de... Longoria !

Publié le 5 février 2021 à 4h15 par A.M.

Malgré les tensions apparentes entre Pablo Longoria et André Villas-Boas, le dirigeant espagnol rend hommage au technicien portugais qui a été mis à pied à titre conservatoire.

« J'ai à présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris ». Mardi, André Villas-Boas révélait son intention de quitter l'OM, critiquant au passage la politique sportive du club. Dans la foulée, l'OM a annoncé la mise à pied à titre conservatoire du technicien portugais. Et malgré ses critiques à l'égard du recrutement, André Villas-Boas a reçu un beau message de Pablo Longoria.

Longoria envoie un message fort à Villas-Boas