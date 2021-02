Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappe sont interpellés en interne !

Publié le 5 février 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que les situations de Neymar et Kylian Mbappé sont au cœur de l'actualité, Presnel Kimpembe affiche son souhait de voir rester ses deux coéquipiers.

« Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe ». Il y a quelques jours, Neymar affichait sa joie d'évoluer au PSG. Une sortie qui prépare sa prolongation de contrat puisque comme l'a révélé Marcelo Bechler, l'annonce est imminente. Une nouvelle qui réjouit Presnel Kimpembe.

Kimpembe évoque les cas Neymar et Mbappé