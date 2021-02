Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe interpelle Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 4 février 2021 à 11h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’avère plus incertain que celui de Neymar, Presnel Kimpembe a pris position à ce sujet.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé et Neymar font l’objet de négociations intensives depuis plusieurs mois. Selon la presse brésilienne et le journaliste Marcelo Bechler, les discussions sont sur le point d’aboutir pour le numéro 10 du PSG, et une prolongation de quatre années supplémentaires est évoquée. En revanche, l’avenir de Mbappé est beaucoup plus incertain, et Presnel Kimpembe a d’ailleurs interpellé son coéquipier du PSG mercredi soir au micro de Canal +.

« Qu’ils restent tous pendant 10 ans »