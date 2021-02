Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman recadre Di Maria et le PSG pour Messi !

Publié le 4 février 2021 à 10h30 par Th.B.

Le PSG semble se trouver en position relativement favorable afin de mettre gratuitement la main sur Lionel Messi à la fin de la saison. Les joueurs le savent très bien et à l’image d’Angel Di Maria, font des appels du pied au capitaine du FC Barcelone. Ce qui a le don d’agacer Ronald Koeman.

Depuis l’annonce forte de Neymar au début du mois de décembre à ESPN Argentine via laquelle il faisait savoir au PSG, au FC Barcelone ainsi qu’au monde du football que la porte était ouverte pour Lionel Messi au Paris Saint-Germain la saison prochaine, les témoignages se succèdent sur la question. Le dernier en date est celui d’Angel Di Maria, ailier du PSG dont le contrat court jusqu’en juin prochain et où il souhaite prolonger. « Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes ». Après la victoire du PSG lors de la réception de Nîmes au Parc des princes mercredi soir, rencontre au cours de laquelle il a d’ailleurs ouvert le score (3-0), Angel Di Maria a fait passer ce message fort au micro d’Olivier Tallaron, journaliste de Canal+.

«C'est un manque de respect de parler autant de Leo»