Mercato : Messi au PSG ? Un transfert qui «n’a pas de sens» !

Publié le 4 février 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, Gustavo Poyet estime que l'Argentin doit aller à Manchester City, et pas au PSG qui n'a aucun intérêt à se séparer de Kylian Mbappé.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi fait l'objet de toutes les spéculations, et un départ du FC Barcelone n'a jamais semblé aussi proche. Et pour accueillir le sextuple Ballon d'Or, deux noms reviennent avec insistance : Manchester City et le PSG. Chez les Citizens , Lionel Messi pourrait retrouver Pep Guardiola tandis qu'à Paris, il retrouverait Neymar, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes. Toutefois, il paraît inenvisageable que le PSG puisse recruter La Pulga sans se séparer de Kylian Mbappé. Ce qui n'aurait aucun sens aux yeux de Gustavo Poyet.

«Il n’y a qu’à Manchester City qu’il peut jouer»