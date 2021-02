Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... et Messi ? L’incroyable plan de Leonardo !

Publié le 3 février 2021 à 11h30 par A.C.

Leonardo semble concentré sur la prolongation de Neymar, mais celle de Kylian Mbappé reste un objectif, sans oublier la possible arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Un plan ambitieux... mais pas impossible.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont reçu une très bonne nouvelle. Marcelo Bechler, le même qui avait annoncé en premier l’arrivée de la star mondiale à Paris en 2017, a révélé qu’un accord aurait été trouvé pour la prolongation de Neymar. L’actuel contrat lie le joueur au PSG jusqu’en 2022, mais le journaliste brésilien annonce que Neymar devrait prolonger de quatre années supplémentaires. D’ailleurs, il avait lui-même quelque peu avancé les choses, en faisant une véritable déclaration d’amour au PSG. « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme » a expliqué Neymar, lors d’un entretien accordé à TF1 . « Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe ». Nous vous avons toutefois expliqué sur le10sport.com qu’aucun accord formel n’a pour l’instant été trouvé entre le PSG et Neymar, malgré un certain optimisme. Interrogé par L’Équipe , l’entourage de la star brésilienne aurait également démenti tout accord.

Optimiste pour Neymar, le PSG l’est moins avec Mbappé

Une nouvelle n’arrivant jamais seule, la prolongation de Neymar pourrait avoir un énorme impact sur celle de Kylian Mbappé. Dans l’entretien de Sept à Huit , Neymar a clairement lancé un appel à son compère du Paris Saint-Germain. Mais Leonardo doit faire face à un facteur essentiel : l’actuelle crise sanitaire et économique, qui frappe la plupart des clubs du monde. S'il est optimiste pour Neymar, le journaliste brésilien Marcelo Bechler semble en effet l’être beaucoup moins pour Mbappé. Ce dernier est d’ailleurs toujours resté évasif concernant son avenir au PSG. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris » a déclaré Mbappé. « Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion ».

Messi, la solution à tous les problèmes du PSG ?