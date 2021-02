Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à l’affût pour un joueur du Barça ? La réponse !

Publié le 3 février 2021 à 9h10 par T.M.

S’activant déjà pour le prochain mercato estival, Leonardo penserait notamment à Emerson, actuellement prêté au Betis Séville par le FC Barcelone. Le Brésilien va-t-il alors débarquer au PSG ?

Après Neymar et Rafinha, un autre Brésilien pourrait débarquer au PSG en provenance du FC Barcelone. En effet, ces dernières semaines, il a notamment été question d’un vif intérêt de Leonardo pour Emerson, latéral droit prêté par le club catalan au Betis Séville. Alors que le directeur sportif du PSG entretiendrait de bonnes relations avec l’agent du joueur, cela pourrait aider dans les négociations. La presse espagnole évoquait d’ailleurs récemment que Leonardo aurait déjà rencontré que le clan Emerson et qu’une arrivée pourrait ne pas le déranger.

Le PSG pas intéressé !