Mercato - Barcelone : Ronald Koeman vide son sac sur le feuilleton Messi…

Publié le 3 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant cultivé le désir d’aller voir ailleurs lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a vu le FC Barcelone lui refuser sa requête. Alors tout juste nommé entraîneur du Barça, Ronald Koeman a livré sa version des faits.

Après l’écrasante victoire du Bayern Munich sur le FC Barcelone lors du Final 8 de la Ligue des champions en août dernier, Lionel Messi s’est empêtré pendant quelques jours dans un silence qui a résulté sur une demande de résiliation de contrat via une clause présente dans le bail qu’il a signé en 2017 avec le FC Barcelone. Via l’envoi d’un burofax, Messi a clairement fait savoir qu’il était temps pour lui d’aller voir ailleurs. Finalement, les anciens dirigeants du Barça ont refusé sa requête. Ce qui a particulièrement touché Messi comme Ronald Koeman l’a expliqué lors d’un long entretien accordé à The Athletic. « C'était une période difficile parce qu'il est toujours le meilleur joueur, mais il était en colère à cause de certaines situations dans le club. Et il n'était pas content d'être dans une équipe qui s'est inclinée 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Bien sûr, il était en colère, il devait partir, il voulait quitter l’équipe ».

Le discours de Koeman et la gestion du Barça