Mercato - OM : Eyraud est clairement poussé au départ !

Publié le 3 février 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud est au cœur des critiques, Erid Di Meco réclame son départ du poste de président de l'OM.

Depuis quelques semaines, l'OM traverse une énorme crise, et Jacques-Henri Eyraud est plus que jamais sous le feu des critiques. Malgré tout, le président de l'OM refuse de quitter son poste : « Pourquoi je m’accroche ? Car j’ai le soutien de milliers de Marseillais. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de message que j’ai reçus hier. Et puis ça veut dire quoi ? Que à chaque crise sportive il faut changer de management ? Il y a un mois et demi on était parmi les premiers de ce championnat. L’OM connaît une passe difficile. Mais Frank et moi sommes là pour revitaliser et bâtir un projet un long terme . » Mais Eric Di Meco lui demande toutefois de partir afin d'apaiser les tensions.

«Ne restez pas président»