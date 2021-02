Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup de tonnerre en prévision pour l’avenir de Milik ?

Publié le 2 février 2021

A la recherche d’un attaquant, l’OM a réussi à obtenir le prêt avec obligation d’achat d’Arkadiusz Milik. Toutefois, le Polonais pourrait ne pas s’éterniser du côté de la Canebière.

Cela faisait maintenant plusieurs mois qu’André Villas-Boas cherchait une autre solution que Dario Benedetto à la pointe de son attaque. Désormais, l’entraîneur l’a en la personne d’Arkadiusz Milik. En effet, Pablo Longoria a frappé fort en réussissant à se mettre d’accord avec Naples pour le prêt avec obligation d’achat du Polonais. Visiblement, dès le premier point remporté par l’OM en Ligue 1, Milik sera un joueur marseillais à part entière. Le « grantatakan » qui fait tant parler sur la Canebière pourrait donc enfin être là, mais sa présence pourrait n’être qu’éphémère. En effet, dès l’été prochain, un départ d’Arkadiusz Milik pourrait déjà être d’actualité.

La Juventus en embuscade ?