Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas confirme un premier choix très fort avec Milik !

Publié le 30 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

A peine arrivé, Arkadiusz Milik aurait déjà engendré quelques changements importants, comme la hiérarchie des tireurs de penalty. André Villas-Boas a évoqué cette situation.

Cette saison, l'Olympique de Marseille a connu de nombreux échecs sur penalty. Dimitri Payet et Florian Thauvin ont en effet raté de plusieurs opportunités et cette situation aurait poussé André Villas-Boas a changé ses plans puisque l'entraîneur de l'OM aurait décidé de confier les penalties à Arkadiusz Milik, qui vient tout juste d'arriver à Marseille. En conférence de presse, le technicien portugais a évoqué cette possibilité.

Milik tireur de penalty ? Villas-Boas confirme