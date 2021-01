Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Puel laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 30 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Conscient que son avenir à l'ASSE s'inscrit en pointillés compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain, Mathieu Debuchy entend bien discuter avec Claude Puel.

« Pour l’instant, je n’ai eu aucune discussion avec le club. Je me sens très bien ici, j’aime ce club et cette ville. Malheureusement on n’a pas les supporters le week-end. C’est un tout et je me sens très bien à Saint-Étienne. On fera peut-être un point, ou non (...) Je ne me prends pas la tête avec mon avenir ». Il y a quelques jours, Mathieu Debuchy faisait le point sur son avenir alors que son contrat s'achève en juin prochain. De nouveau présent en conférence de presse, le défenseur de l'ASSE en rajoute une couche.

Debuchy attend une discussion avec Puel