Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi n'en finit plus d'être interpellé à Paris !

Publié le 30 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé et fait l'objet d'une cour assidue au PSG. Après Leonardo, Neymar ou encore Leandro Paredes, c'est au tour d'Angel Di Maria de lui lancer un appel du pied.

Au mois de décembre, le PSG a lancé l'opération séduction auprès de Lionel Messi par le biais de Neymar : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble . » Dans la foulée, Leandro Paredes a également affiché plusieurs fois sa volonté de voir débarquer son compatriote. « N'importe qui aimerait avoir Lionel Messi dans son équipe. C'est au club, à Leonardo et au président de le convaincre de venir chez nous. La décision appartient à Leo Messi aussi mais bien sûr que ce serait génial d'avoir un joueur comme lui », confiait le milieu de terrain argentin en conférence de presse. Autre joueur de l'Albiceleste au PSG, Angel Di Maria a également lancé un appel du pied à Lionel Messi.

Di Maria aussi attend Messi