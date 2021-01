Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé s’interroge sur le Real Madrid ?

Publié le 29 janvier 2021 à 20h15 par La rédaction

En Espagne, Marca affirme que Kylian Mbappe cherche aujourd’hui à gagner du temps. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un signe que la tendance pourrait s’être rééquilibrée entre le PSG et le Real Madrid. Analyse.

Le quotidien sportif espagnol Marca dresse un point complet de la situation de Kylian Mbappe, indiquant que l’attaquant français cherchait à gagner du temps avant de trancher entre le Real Madrid et le PSG, compte tenu des incertitudes planant aujourd’hui sur les deux clubs.

Et si le PSG avait marqué des points ?