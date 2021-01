Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta, Milik... Ces nouvelles révélations sur la méthode Longoria !

Publié le 30 janvier 2021 à 0h30 par A.M.

Très actif cet hiver pour renforcer l'OM ainsi que dégraisser l'effectif, Pablo Longoria semble faire l'unanimité en coulisses, notamment grâce à son travail et son implication.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta en mai dernier, l'OM a mis plusieurs semaines avant de dénicher son successeur. C'est finalement Pablo Longoria qui a été choisi et nommé head of football , avec donc des fonctions élargies par rapport à son prédécesseur. Arrivé l'été dernier alors que le mercato était déjà bien avancé, le dirigeant espagnol a une influence bien plus importante cet hiver. En effet, Pablo Longoria a rapidement recruté un latéral droit (Pol Lirola) et un avant-centre (Arkadiusz Milik) afin de répondre aux exigences d'André Villas-Boas. Mais il a également réussi à contenter Frank McCourt en se séparant de Kevin Strootman et Kostas Mitrolgou, permettant d'alléger la masse salariale de l'OM, tout en cédant Morgan Sanson à Aston Villa et Marley Aké à la Juventus pour respectivement 16M€ et 8M€. Ainsi, comme l'explique Mohamed Bouhafsi, Pablo Longoria fait l'unanimité en interne.

«Tous les salariés de l'OM te disent qu'il arrive à 9h00 et qu'il repart à 22h00»